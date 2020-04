Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mazda in Brand gesetzt

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Ostersamstag, 11. April, geriet ein auf der Ilsestraße in Bulmke-Hüllen abgestellter blauer Mazda in Brand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.30 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Hinweise zur Tat und zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

