Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Scholven

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Ostersonntag, 12. April, auf der Kreuzung Ulfkotter Straße/Bellendorfsweg in Scholven wurden eine 43-Jährige Beifahrerin in einem Daimler sowie ein 37-jähriger VW-Fahrer und seine beiden Mitfahrer (17, 40) verletzt. Zudem entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 15000 Euro. Gegen 14.55 Uhr war der 34-jährige Daimler-Fahrer aus Papenburg auf der Ulfkotter Straße in Richtung Dorsten unterwegs und wollte nach links in den Bellendorfsweg abbiegen. Hierbei kollidierte seine E-Klasse mit dem VW des entgegenkommenden Gelsenkircheners. Rettungswagen brachten alle Insassen des Golfs zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die verletzte 43-Jährige lehnte eine sofortige Behandlung ab. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

