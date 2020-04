POL-GE: Brandopfer verstorben

Polizei Gelsenkirchen

Der 27-jährige Gelsenkirchener, der am Mittwoch, 15. April, bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Margaretenstraße schwer verletzt wurde (siehe Pressemitteilungen der Polizei Gelsenkirchen vom 15.04.2020, 19.47 Uhr und 16.04.2020, 9.31 Uhr), ist am gestrigen Donnerstagabend in einem Bochumer Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Hier können Sie unsere ursprüngliche Pressemeldung zu dem Fall lesen: https://url.nrw/4S2 / https://url.nrw/4S6.

