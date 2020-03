Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Gevelsberger Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag musste die Gevelsberger Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken. Zuerst wurden die Einsatzkräfte zu einer Unterstützung für den Rettungsdienst gerufen. Fast zeitgleich rückten Kräfte des Löschzuges Ost auf die Autobahn A1 aus. Dort wurde der Rettungsdienst ebenfalls bei einer patientenorientierten Rettung unterstützt. In der Nacht zum Freitag musste eine Ölspur im Bereich der Rosendahlerstraße mit Bindemittel abgestreut werden. Im Anschluß rückten die Kräfte zu einem First Responder Einsatz aus. Hier musste bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ein Patient medizinisch versorgt werden.

