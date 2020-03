Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Filterbrand in einem Industriebetrieb

Gevelsberg (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 12:23 Uhr zu einem Filterbrand in einem metallverarbeitenden Betrieb in die Mühlenstraße gerufen. Im laufenden Betrieb hatte sich die Filteranlage an einem Schweißroboter entzündet. Durch beherzte Löschmaßnahmen der Mitarbeiter konnte der Brand bereits eingedämmt werden. Zwei Angriffstrupps der Feuerwehr Gevelsberg löschten den Brand endgültig mittels einer C-Leitung. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren die betroffenen Bereiche bereits geräumt. Ein Mitarbeiter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krangenhaus transportiert. Nach intensiven Lüftungsmaßnahmen konnte der Betrieb um 14:00 wieder anlaufen. Die Feuerwehr war mit fünf Feuerwehrfahrzeugen, zwei Rettungswagen und insgesamt 21 Einsatzkräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg

Matthias Schaub

Telefon: 02332 3600

E-Mail: matthias.schaub@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell