Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg rückte am Samstag mehrmals aus

Gevelsberg (ots)

Am Samstag musste die Gevelsberger Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken. Zunächst galt es eine 2km lange Ölspur im Bereich der Hagenerstrasse zu entfernen. Weiter mussten die Einsatzkräfte eine sturmbedingt abgebrochene Baumkrone an der Drehbank zersägen und beiseite schaffen. Danach musste der Kreuzungsbereich Askerstraße und Am Sinnerhoop entflutet werden. Hier hatten sich nach einem Regenschauer Wassermassen angestaut. Später wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand in einem Laden an der Hagegenerstraße gerufen. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Dort war Laub in einem Lüftungsschacht in Brand geraten wurde aber schon vor Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter des Ladens gelöscht. Die Einsatzkräfte mussten nur noch Nachlöscharbeiten tätigen. In der Nacht rückten die Kräfte nochmal zu einer Amtshilfe für die Polizei aus. An der Rosendahlerstraße musste eine Unfallstelle für die ermittelnde Behörde ausgeleuchtet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg

Jörg Aust

Telefon: 02332 3600

E-Mail: joerg.aust@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell