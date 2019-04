Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Hoher Sachschaden nach Einbruch in Kirche

Mannheim (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt in eine Kirche am Luisenring - dabei entstand Sachschaden von über 10.000 EUR. Der oder die Täter stiegen durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein und durchsuchten neben der Kapelle auch die Sakristei und weitere Räumlichkeiten. Dabei wurden neben Türen auch Behältnisse unter massivem Kraftaufwand aufgehebelt, wodurch im gesamten Gebäude Sachschaden entstand. Der Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum von 17:00 Uhr Sonntagabend bis Montag gegen 08:30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell