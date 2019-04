Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Gaststätteneinbruch - Automaten geknackt und Bargeld gestohlen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Montag brachen bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in eine Gaststätte in der Nußlocher Straße ein. Im Innern wuchteten die Einbrecher die Automaten auf und entnahmen Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro. In welcher Höhe Sachschaden entstand, an der Eingangstüre machten sich die Täter ebenfalls zu schaffen, ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Einbruchszeit war Sonntagabend, 23 Uhr bis Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder beim Polizeiposten Leimen, Tel.: 06224/1749-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell