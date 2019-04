Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Geschäftseinbruch in der Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die Eingangstüre eines Geschäfts in der Bahnhofstraße auf und betraten die Verkaufsräume. Bisherigen Feststellungen nach erbeuteten die Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Dessous wurden von den Kleiderbügeln genommen und auf dem Boden verteilt, ebenso auch Verpackungsmaterial. Bei Geschäftsöffnung am Montagmorgen stellte die Bedienstete den Einbruch fest und informierte die Weinheimer Polizei.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Einbruchszeit war demnach zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 9 Uhr.

Zeugen und/oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

