POL-D: Noch Plätze frei: Vortragsreihe der Düsseldorfer Kriminalprävention - Einladung für interessierte Bürgerinnen und Bürger

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4522616

Noch Plätze frei:

Montag, 2. März 2020, 17 Uhr, Kriminalhauptkommissar Lutz Türk und seine Kollegin Esra Ercan mit dem Vortrag zu "Falsche Polizisten-110". Zielgruppe: Seniorinnen und Senioren, Menschen, die mit Senioren beruflich oder privat zu tun haben sowie Bürgerinnen und Bürger, die sich über das Thema informieren möchten.

Dienstag, 3. März 2020, 17 Uhr: "Politisch Motivierte Kriminalität" Welche Phänomene gibt es? Wie treten Extremisten im Netz auf? Was ist "hate speech"? Welche Präventionsangebote gibt es? Zielgruppe: Interessierte Bürgerinnen und Bürger, insbesondere junge Menschen, die sich über das Thema informieren möchten. Referent ist Denis Livajic.

Donnerstag, 5. März 2020, 17 Uhr: Kriminaloberkommissarin Marion Heyers hält den Vortrag "Nicht mit mir - Gewalt gegen Frauen". Dieses Angebot ist ausschließlich Frauen vorbehalten!

Alle Veranstaltungen finden in der 2. Etage oberhalb der Polizeistation an der Luegallee 65, 40545 Düsseldorf, statt. Ein Aufzug steht am Hintereingang, von der Friesenstraße aus, zur Verfügung.

