POL-DU: Vierlinden: Verkehrsrowdy flieht vor der Polizei

Bei einer Streifenfahrt ist Polizisten am Montagnachmittag (27. Januar, 14:50 Uhr) am Finkenplatz ein Audi aufgefallen, an dessen Steuer ein 36 Jahre alter Mann ohne gültige Fahrerlaubnis saß. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, flüchtete der Duisburger, missachtete die polizeilichen Anhaltezeichen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit unter anderem entgegengesetzt in eine Einbahnstraße sowie über den Bürgersteig. Fußgänger wurden nicht gefährdet oder verletzt. Es kam zu keinem Unfall. Aufgrund der riskanten Fahrweise des Verkehrsrowdys verloren die Polizisten den Audi dennoch kurz aus den Augen. Sie riefen Verstärkung. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte die Polizei den Mann schließlich auf der Franz-Lenze-Straße antreffen. Sie nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, stellten den Audi sicher und schrieben eine Anzeige unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einen Bericht an das Straßenverkehrsamt. (stb)

