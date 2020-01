Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Junge Frau entzieht sich Verkehrskontrolle

Duisburg (ots)

Am Montagmorgen (27. Januar, 9:50 Uhr) hat eine Golffahrerin (24) versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Sie fuhr auf der Gartenstraße an einer Kontrollstelle vorbei und reagierte nicht auf die polizeilichen Anhaltezeichen. Die Beamten riefen Verstärkung und verfolgten sie sofort. Auch darauf reagierte die junge Frau nicht, fuhr über die Krefelder Straße weiter und achtete dabei nicht auf rote Ampeln. Entgegen der Fahrtrichtung bog sie schließlich in eine Einbahnstraße ein. Dort stellte sie den Wagen so ab, dass der Verkehr auf der Bernhardstraße blockiert wurde, weshalb sich Zeugen bei der Leitstelle meldeten. Wenige Augenblicke später war die Polizei vor Ort und konnte die 24-Jährige in einer Wohnung antreffen. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten sie fest, dass die Golffahrerin keinen Führerschein hat. Die Duisburgerin muss sich jetzt unter anderem mit einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen. (stb)

