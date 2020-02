Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Verkehrsunfall - Ein Schwer - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache verlor heute Morgen, 24. Februar 2020, 1.44 Uhr, der Fahrer eines Mercedes Benz auf der Quadenhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde nach links aus einer Rechtskurve hinausgetragen.

Nach erster eigener Aussage, wollte der Fahrer des Mercedes, ein 21-Jähriger aus Düsseldorf, drei Bekannte nach Hause fahren. Von der Straße "Am Pesch" kommend fuhr er in Richtung Quadenhofstraße. In Höhe des Gerresheimer Waldfriedhofes verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Mercedes zuerst gegen einen geparkten Pkw, rutschte dann mehrere Meter über eine Wiese, riss 15 Meter Zaun und drei Betonpfosten um und prallte schließlich gegen einen Baum. Ein Beifahrer des 21-Jährigen kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Anderen konnten nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Im Laufe der Unfallermittlungen stellten die Beamten vor Ort Alkohol in der Atemluft des Düsseldorfer fest. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 60.000 Euro.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell