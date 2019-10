Polizei Dortmund

POL-DO: Auto prallt mit Straßenbahn zusammen - Zwei Verletzte

Dortmund (ots)

Ein 40-Jähriger aus Lüdinghausen ist am Freitagabend (4. Oktober) mit seinem Auto auf der Evinger Straße mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Er wurde ebenso wie ein Fahrgast der Bahn leicht verletzt.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der Mann gegen 19.20 Uhr auf der Evinger Straße in Richtung Norden. In Höhe des Grävinghoffwegs bremste er leicht ab, um seinen Wagen auf der Straße zu wenden. Dabei übersah er offenbar die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Trotz Notbremsung des Bahnfahrers kam es zum Zusammenstoß, in Folge dessen das Auto des 40-Jährigen mehrere Meter nach vorne geschoben wurde. Durch den Aufprall wurde der 40-Jährige ebenso wie ein 34-jähriger Fahrgast (aus Dortmund) der Straßenbahn leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Evinger Straße in Richtung Norden für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro.

