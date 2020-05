Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei sucht Zeugen- Auseinandersetzung auf dem Radweg

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (21.5.) kam es in Herford auf einem Radweg an der Vlothoer Straße zu Streitigkeiten zwischen drei Radfahrern. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein befreundetes Paar mit ihrem Fahrrad den Radweg der Vlothoer Straße in Richtung Exter. Einige Meter vor der Zufahrt zu einem Hotel wurden sie von einem bisher unbekannten Radfahrer mit riskanter Fahrweise überholt. Dieser hatte sich vorher weder per Klingel noch verbal angekündigt. Nach dem Überholen kam es dann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Radfahrern auf dem Radweg. Im Verlauf dieses Streites schubste der bislang unbekannte Radfahrer den 69-jährigen Geschädigten, so dass dieser mit dem Fahrrad zu Boden fiel und sich an Armen und Beinen verletzte. Der Beteiligte setzte sich anschließend auf sein Fahrrad und fuhr davon. Anhand eines Fotos kann der Radfahrer wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 180cm groß, hatte eine korpulente Statur und trug schwarze Fahrradbekleidung mit schwarzen Schuhen. Auf dem Kopf befand sich ein heller, vermutlich silberfarbener Fahrradhelm. Er war mit einem schwarzen Mountainbike (E-Bike) unterwegs. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach dem Radfahrer oder weiteren Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder Fahrer machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell