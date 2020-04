Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050420-263: Terrassentür aufgehebelt - Hund alarmiert Hausbewohner

Reichshof (ots)

In Reichshof-Hunsheim sind Kriminelle in der Nacht zu Sonntag (5. April) in ein Einfamilienhaus im Ernst-Reuber-Weg eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und gelangten so hinein. Erstmal im Haus begannen sie ihre Suche nach möglichen Wertgegenständen. Sie stahlen eine Soundbar und eine Designer-Handtasche.

Die Bewohner des Hauses wurden um 0:30 Uhr vom Bellen ihres Hundes geweckt. Als sie nachsahen, entdeckten sie den Einbruch. Der Eindringling hatte offensichtlich schnell die Flucht ergriffen.

Nachbarn hatten zur Tatzeit, gegen 0:30 Uhr, eine schlanke, dunkel gekleidete Person von dem Grundstück zur Straße laufen sehen.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

