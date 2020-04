Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030420-260: Baucontainer aufgebrochen

Gummersbach (ots)

Zwei Baucontainer auf dem Gelände der Grundschule am Ulmenweg (Gummersbach-Bernberg) haben Unbekannte zwischen 16.45 Uhr am Mittwoch (1. April) und 07.00 Uhr am Donnerstag aufgebrochen. Aus den Containern, die in einem umzäunten Bereich aufgestellt waren, entwendete die Täter eine hochwertige Schneidflex, einen Rundumlaser mit Stativ sowie zwei Baustellenhelme. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

