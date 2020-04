Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020420-258: Randalierer kam in Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Einen unter Alkohol und vermutlich auch Drogen stehenden Gummersbacher musste die Polizei am Mittwoch (1. April) in Gewahrsam nehmen, nachdem er in Niederseßmar auf einen Geschäftsinhaber losgegangen war. Gegen 08.50 Uhr hatte der 37-Jährige die Geschäftsräume betreten und forderte ein Ladekabel für sein Mobiltelefon. Der Geschäftsmann konnte allerdings nicht weiter helfen, da Mobilfunkzubehör überhaupt nicht zum Warenangebot seines Geschäftes gehört. Darüber war der 37-Jährige offenbar sehr erbost; im Verlauf eines Streites spuckte er dem Geschäftsmann ins Gesicht und schubste ihn vor dem Geschäft gegen einen Fahrradständer. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei hatte sich der 37-Jährige inzwischen in einen benachbarten Discountmarkt begeben. Als die Polizei ihn dort aufsuchte, verweigerte er Angaben zu seiner Person und sperrte sich massiv gegen jegliche Maßnahmen. Er musste schließlich gefesselt der Wache zugeführt werden, wo ein Richter die Gewahrsamnahme bis in die Abendstunden anordnete. Wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Widerstand erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

