POL-GM: 010420-256: Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der Westtangente

Bei einem Verkehrsunfall auf der Westtangente (B 256) hat sich am Mittwoch (1. April) ein Autofahrer aus Engelskirchen schwere Verletzungen zugezogen. Der 78-Jährige war gegen 10.55 Uhr in Richtung Gummersbach-Zentrum gefahren, als er an der Einmündung mit der Straße Luttersiefen mit dem Lastwagen eines 60-jährigen Gummersbachers zusammenstieß. Der LKW-Fahrer hatte von der Straße Luttersiefen aus nach links in Richtung Autobahn abbiegen wollen, das herannahende Auto des 78-Jährigen aber übersehen. Während der LKW-Fahrer den Unfall unverletzt überstand, kam der Engelskirchener mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Westtangente musste während der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten gesperrt werden.

