Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010420-253: Lebensmittel aus Imbiss gestohlen

Nümbrecht (ots)

Eine Imbissbude am Sportplatz in Grötzenberg hat am Dienstagmorgen (31. März) ein Unbekannter aufgebrochen und sich dort mit Lebensmitteln versorgt. Wie die Polizei inzwischen ermitteln konnte, war der Täter gegen 06.20 Uhr in den Imbiss eingedrungen. Mit fünf Kilo Fritten, Hähnchennuggets, Bockwürsten, Frikadellen, Kaffee und Zucker begab sich der Unbekannte auf die Flucht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

