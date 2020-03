Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300320-250: 33-Jähriger landete nach Trunkenheitsfahrt im Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Ein 33-jähriger Kölner war am Sonntag (29. März) nach einer Trunkenheitsfahrt so erbost, dass er in einer Gewahrsamszelle seinen Rausch ausschlafen musste. Aufgefallen war der Mann einem Zeugen, der die Polizei wegen der unsicheren Fahrweise eines Kleintransporters verständigte. Immer wieder geriet der Kölner auf die Gegenfahrbahn und trank offenbar während der Fahrt Alkohol. Als die Polizei den Mann gegen 18.30 Uhr in Bünghausen kontrollierte, fanden die Beamten eine geöffnete Weinflasche im Fahrzeug. Nachdem ein Alkoholvortest einen Wert von 2,1 Promille ermittelt hatte, musste der 33-Jährige sich einer Blutprobenentnahme auf der Polizeiwache Gummersbach unterziehen; den Führerschein des Mannes stellte die Polizei sicher. Eigentlich sollte der 33-Jährige nach der Blutprobenentnahme wieder entlassen werden. Der Mann weigerte sich aber hartnäckig, das Polizeigebäude zu verlassen und wurde immer aufbrausender, so dass die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen musste.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell