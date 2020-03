Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300320-249: Drei Einbrüche in Marienhagen

Wiehl (ots)

In Wiehl-Marienhagen sind Einbrecher am vergangenen Wochenende (27. - 30. März) in einen Schnellimbiss, eine Fensterbaufirma sowie einen Lagerraum auf dem Friedhof eingestiegen. In den ersten beiden Fällen zerstörten die Täter jeweils eine Fensterscheibe, um in die Gebäude zu gelangen. Während die Einbrecher in dem Schnellimbiss nach ersten Erkenntnissen offenbar nur ein paar Lebensmittel stahlen, nahmen sie aus der Firma eine aufgefundene Geldkassette mit. Auf dem Friedhofsgelände stiegen die Diebe über ein aufgehebeltes Fenster in einen Lagerraum ein, aus dem sie einen Rasenmäher, einen Laubbläser sowie einen Abbruchhammer klauten. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

