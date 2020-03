Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290320-247: Motorradfahrer gestürzt und schwerverletzt

Radevormwald (ots)

Bei einem Unfall in Vogelsmühle hat sich am Freitagnachmittag (27. März) ein 19-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Eine 37-jährige Radevormwalderin fuhr mit ihrem Pkw auf der L414 in Richtung Wuppertal. Um 16:55 Uhr beabsichtigte sie an der Einmündung Vogelsmühle nach links abzubiegen und musste zu diesem Zweck verkehrsbedingt anhalten. Ein ihr nachfolgender Motorradfahrer konnte rechtzeitig bremsen und hielt hinter ihr an. Ein weiterer Motorradfahrer, ein 19-jähriger Schwelmer, reagierte zu spät. Er stürzte und rutschte gegen das stehende Fahrzeug der 37-Jährigen. dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

