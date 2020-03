Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310320-252: Werkzeuge aus Containern gestohlen

Hückeswagen (ots)

Aus zwei Containern im Industriegebiet Winterhagen haben Unbekannte zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen (28. - 31. März) eine Reihe von Werkzeugmaschinen gestohlen. Um an die auf einem Gelände an der Heinrich-Schicht-Straße abgestellten Container zu gelangen, lösten die Täter zunächst die Verschraubung eines Zaunes. Nachdem sie so auf das Gelände gelangt und die Container aufgebrochen hatten, entkamen sie mit Kettensägen, Schweißgeräten, Winkelschleifern, Bauschraubern und sonstigen Werkzeugen. Aufgrund der Anzahl dürften sie die Geräte vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

