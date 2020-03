Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310320-251: Einbruch in KFZ-Betrieb

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruch in einen KFZ-Betrieb in Hermesdorf haben sich Unbekannte am Wochenende (27. - 30. März) mit Ersatzteilen versorgt. Am Montagmorgen fanden Mitarbeiter des Betriebes an der Friedrich-Engels-Straße aufgebrochene Baucontainer vor, in denen unter anderem Räder gelagert waren. Ob hier etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend ermittelt werden. Mitgenommen haben die Diebe auf jeden Fall die Abgasanlage eines Mercedes Sprinters, der auf dem Gelände abgestellt war. Zu diesem Zweck öffneten die Täter die Motorhaube, um die Abgasanlage aus dem Fahrzeug auszubauen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

