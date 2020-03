Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in der Freudenbergstraße - Täter flüchtet Hinweise an die Polizei

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als die Geschädigten am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr nach Hause kamen, nahmen sie auf der Terrasse ihres Einfamilienhauses in der Freudenbergstraße einen unbekannten Mann wahr, der sich sogleich in nicht bekannte Richtung entfernte. Dieser hatte sich an der Terrassentüre bereits zu schaffen gemacht, wurde aber offenbar von den heimkehrenden Bewohnern gestört. Im Innern befand er sich nicht; der Schaden an der Terrassentüre ist mit mehreren hundert Euro zu beziffern.

Sie verständigten sofort die Beamten des Polizeireviers Weinheim, die trotz sofortiger Fahndung den Einbrecher nicht mehr ausfindig machen konnten. Folgende Personenbeschreibung liegt vor: ca. 190 cm groß, athletische Statur, trug schwarze Kleidung, schwarze Mütze, schwarze Handschuhe.

Mitte Februar fiel dem Geschädigten vor seinem Anwesen ein ca. 40 - 50 Jahre alter Mann auf, der Fotos mit dem Smartphone machte und bei Erkennen offenbar ein Telefonat vortäuschte. Ob diese Person mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist nicht geklärt.

Zeugen, die am Sonntag kurz vor 20 Uhr verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

