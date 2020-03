Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Unfall fordert einen Leichtverletzten und fast 10.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Leicht verletzt wurde ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag kurz nach 17 Uhr in der Feudenheimer Straße/Neckarplatt. Verursacht hatte den Unfall eine 38-jährige Opel Astra-Fahrerin, die auf den an der Rotlicht zeigenden Ampelanlage stehenden Mercedes aufgefahren war. Der 24-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte aber vor Ort keine medizinische Versorgung. An den Autos entstand Schaden von fast 10.000 Euro. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

