Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010420-255: Blutprobe nach Verkehrsunfallflucht

Morsbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Morsbach hat die Polizei am Dienstag (31. März) eine Blutprobenentnahme veranlasst und den Führerschein eines 57-Jährigen sichergestellt. Gegen 12.15 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie ein Autofahrer auf der Straße "Am Büchel" gegen einen geparkten Anhänger geraten und im Anschluss weiter gefahren war. Die Polizei traf an der Halteranschrift sowohl das beschädigte Fahrzeug als auch den mutmaßlichen Fahrzeugführer an. Der 57-Jährige gab an, dass er den Unfall nicht bemerkt hätte. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen und stellte den Führerschein sicher.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell