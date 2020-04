Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020420-257: Radfahrerin gefährdet - Zeugen gesucht

Radevormwald (ots)

Auf der Bundesstraße 483 in Radevormwald-Möllersbaum wurde am 24. März (Montag) eine Radfahrerin von einem überholenden Auto gefährdet, so dass sie in den Straßengraben ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Wie die 57-jährige Ennepetalerin berichtet, fuhr sie gegen 16.00 Uhr auf der B 483 in Richtung Radevormwald-Zentrum, als ein dunkler Mercedes im Gegenverkehr mehrere Autos zu überholen begann. Die Radfahrerin sah sich gezwungen nach rechts auszuweichen und fuhr einen kleinen Abhang hinunter, um einer Kollision zu entgehen; sie überstand das Manöver unverletzt. Zeugen, die Angaben zu dem Mercedes machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

