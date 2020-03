Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Leese

LEESE (jah) - Zwischen Sonntag, 15.03.2020, 14 Uhr und Montag, 16.3.2020 gegen 12 Uhr, hat sich in 31633 Leese, am Zappenberg 2, eine Verkehrsunfallflucht zugetragen. Möglicherweise hat dort ein/e Verkehrsteilnehmer/-in mit einem Fahrzeug bei einer Rückwärtsfahrt den dortigen Zaun beschädigt und ist anschließend weggefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf ca. 500 EUR. Das Polizeikommissariat in Stolzenau bittet nun um Zeugenhinweise, Tel. 05761-92060.

