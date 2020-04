Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030420-261: Zwei E-Bikes gestohlen

Gummersbach (ots)

Aus einer Gartenhütte in Gummersbach-Windhagen haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag (1./2. April) zwei E-Bikes der Marke Bulls gestohlen. An der im Garten eines Einfamilienhauses an der Hückeswagener Straße gelegenen Hütte schlugen die Täter zunächst die Verglasung der Eingangstüre ein. Von den Fahrrädern fand sich lediglich noch das mit einem Bolzenschneider durchtrennte Kettenschloss wieder, mit dem die Räder zuvor miteinander verbunden waren. Hinweise zu dem Diebstahl, der sich zwischen 21.00 und 10.45 Uhr zugetragen hat, nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

