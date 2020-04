Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030420-262: Falsche Polizisten erbeuten Münzen und Schmuck

Marienheide / Radevormwald (ots)

In Marienheide und Radevormwald haben sich am Mittwochabend (1. April) Betrüger am Telefon als Kriminalbeamte ausgegeben und in einem Fall Schmuck sowie eine Münzsammlung erbeutet. In beiden Fällen berichtete der falsche Polizist von der Festnahme von Einbrechern, die einen Zettel mit dem Namen und der Adresse der Angerufenen dabei gehabt hätten. Allerdings seien nicht alle Einbrecher gefasst, so dass unmittelbare Gefahr drohe. In beiden Fällen warnten die Telefonbetrüger davor, dass die Einbrecher bewaffnet und gefährlich seien. Während der Anruf bei einem Paar in Radevormwald von den Tätern urplötzlich abgebrochen wurde, konnte der Anrufer eine Seniorin aus dem Bereich Marienheide-Hütte dazu bewegen, einen Kosmetikkoffer mit Münzen und Schmuck vor die Türe zu stellen, der anschließend von einer unbekannten Person abgeholt wurde. Wer zwischen etwa 23.00 Uhr am Mittwoch und 01.00 Uhr am Donnerstag in der Umgebung von Marienheide-Hütte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben sollte, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

