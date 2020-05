Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einkaufsmarkt- Täter entwendete Zigaretten

Vlotho (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (27.5.) kam es zu einem Einbruch in einem Einkaufsmarkt an der Mindener Straße in Vlotho. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend 22.30 Uhr bis zum Mittwochmorgen in das Gebäude ein. Sie schafften sich Zugang über ein vergittertes Fenster und gelangten so in Sanitärräume. Um von dort jedoch in den Verkaufsbereich zu gelangen, wurden durch die Täter Löcher in die Wände geschlagen. Durch die Löcher gelangten die Unbekannten letztendlich in den Verkaufsbereich und entwendeten mehrere Zigarettenschachteln. Durch das Einstiegsfenster flüchteten die Täter anschließend wieder aus dem Objekt. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall des Einbruchs und bittet Zeugen, die etwas zur Tat oder auch verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes sagen können, sich mit der Polizei Herford in Verbindung (Tel. 05221-8880) zu setzen.

