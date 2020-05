Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter gibt sich als Polizist aus- Personaldokumente gefordert

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag (28.5.) wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Straße Kameradschaft in Bünde gerufen. Ein Bewohner meldete eine bislang unbekannte Person, die sich als Polizist ausgibt. Gegen 13.20 Uhr betrat der Unbekannte ein Grundstück und forderte einen 17-jährigen Bewohner auf, ihm persönliche Papiere auszuhändigen. Er stellte sich als Polizeibeamter vor und forderte den Führerschein des 17-Jährigen. Da dem 17-Jährigen und dem Vater die Situation komisch vorkam, verwiesen sie den Beschuldigten vom Grundstück und informierten die Polizei. Die unbekannte Person flüchtete zu Fuß und konnte auch im Nahbereich durch die Polizeibeamten nicht angetroffen werden. Zeugen, die diese Person möglicher Weise im Nahbereich gesehen haben oder ebenfalls von dieser angesprochen wurden, melden sich bitte bei der Polizei Herford (05221-8880).

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang den Hinweis: Lassen Sie sich die Ausweise zeigen, bevor Sie einen Polizeibeamten in Ihre Wohnung lassen oder persönliche Papiere aushändigen. Prüfen Sie insbesondere das Lichtbild auf dem Ausweis. Wenn Sie sich dennoch unsicher sind, bitten Sie die Polizeibeamten vor der Tür zu warten, während Sie auf der Polizeiwache anrufen. Echte Polizisten werden Verständnis für diesen Schritt haben!

