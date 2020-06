Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Greven, Ochtrup, Verkehrsunfälle

Steinfurt, Greven, Ochtrup (ots)

Steinfurt-Wilsmberg Samstag, den 13.06.2020, gegen 10.20 Uhr Ein 18-jähriger Steinfurter kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Bei dem Unfall zogen sich der Fahrer des PKWs sowie die 46-jährige Beifahrerin aus Laer schwere Verletzungen zu. Der Unfallfahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Greven, Rathausstraße Freitag: 12.06.2020, 10.00 Uhr Eine 43 Jahre alte PKW-Fahrerin wollte von der Straße Hinter der Lake nach rechts auf die Rathausstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer bevorrechtigten, 83-jährigen Fahrradfahrerin. Diese stieß gegen die Windschutzscheibe. Anschließend prallte die Frau gegen einen Pkw, der vor einer roten Ampel wartete. Die 83-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die 43-Jährige wurde leicht verletzt.

Ochtrup, Gronauer Straße Samstag, 13.06.2020, 17.30 Uhr Ein 24 Jähriger befuhr die Gronauer Straße in Richtung Gronau. Ein vor ihm fahrender 87 jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhls wollte nach links in den Lönsweg abbiegen. Den Schilderungen zufolge wurde der junge Mann durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah den vor ihm fahrenden Krankenfahrstuhl. Durch den Aufprall wurde der 87-Jährige aus seinem Krankenfahrstuhl auf die Straße geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär verblieb.

