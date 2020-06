POL-ST: Ibbenbüren, Greven, Lengerich, Ochtrup, Rheine, Eigentumsdelikte

Polizei Steinfurt

Ort: Ibbenbüren, Wilhelmstraße Zeit: Freitag, 12.06.2020, 16.00 Uhr bis Samstag, 13.06.2020, 06.00 Uhr

In der Eingangshalle des Bahnhofs sind Unbekannte in den dort befindlichen Kiosk eingestiegen. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie die Glasscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Kiosk. Im Verkaufsraum entwendeten die Täter diverse Zigaretten. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Ort: Greven, Schützenstraße Zeit: Montag, 15.06.2020, 02.40 Uhr

Unbekannte versuchten die Schiebetür eines Supermarktes aufzuhebeln. Dadurch wurden der optische und der akustische Alarm ausgelöst. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter nicht in das Gebäude, sondern flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Ort: Greven, Saerbecker Straße Zeit: Montag, 15.06.2020, 02.20 Uhr

Zwei Unbekannte versuchten die Seitentür eines Fahrradgeschäftes aufzuhebeln. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam. Die Beiden flüchteten daraufhin, ohne in das Gebäude zu gelangen. Die beiden Täter sind vermutlich männlich, trugen Kapuzen auf dem Kopf und waren dunkel gekleidet. Sie flüchteten per Fahrrad über die Saerbecker Straße in Richtung Montargisstraße. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Ort: Greven, Biederlackstraße Zeit: Freitag, 12.06.2020, 02.00 Uhr bis 03.00 Uhr

Am Bahnhof haben Unbekannte versucht einen Fahrscheinautomaten aufzuhebeln. Dies gelang ihnen aber nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Ort: Lengerich, Margarethenstraße Zeit: Mittwoch, 10.06.2020, 14.00 Uhr bis Freitag, 12.06.2020, 08.45 Uhr

An der Gesamtschule schlugen Unbekannte die Fensterscheiben zu den Büroräumen ein. Im Gebäude durchsuchten die Täter in den Büroräumen mehrere Schränke. In einem Raum brachen sie einen Tresor aus der Wand und entwendeten diesen. Außerdem nahmen die Täter zwei Couverts mit Bargeld mit. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4355

Ort: Ochtrup, Werner-Brinkwirth-Straße Zeit: Mittwoch, 10.06.2020, 16.00 bis Freitag, 12.06.2020, 07.30 Uhr

Unbekannte sind über den Bauzaun auf das Gelände einer Baustelle gelangt. Dort bestiegen sie ein Baugerüst und entwendeten eine Digitalfunkantenne. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Rheine, Askanierring Zeit: Samstag, 13.06.2020, 03.00 Uhr bis 07.00 Uhr

Unbekannte haben die Beifahrerscheibe eines Seat Leon eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie eine Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine. Dietrichstraße Zeit: Samstag, 13.06.2020, 18.00 Uhr bis Sonntag, 14.06.2020, 08.30 Uhr

Aus dem Innenraum eines Fahrzeugs entwendeten Unbekannte einen Gutschein, eine kleinere Menge Bargeld und ein Taschenmesser. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

