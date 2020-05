Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200518-3: Autofahrerin erfasst 59-jährigen Radfahrer - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 53-jährige Autofahrerin hat am Sonntagmorgen (17. Mai) beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen.

Gegen 10:10 Uhr befuhr die 53-Jährige mit ihrem Auto die Frentzenhofstraße und bog nach links auf die Luxemburger Straße in Richtung Erftstadt ab. Dabei übersah sie im Einmündungsbereich einen 59-jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Luxemburger Straße in Richtung Hürth fuhr. Der Mann wurde schwer verletzt durch die Rettungskräfte in das Uniklinikum Köln verbracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 EUR. (sk)

