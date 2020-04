Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Tresor hält stand

Vergeblich mühte sich ein Dieb in der Nacht zum Donnerstag in einer Langenauer Firma.

Ulm (ots)

Der Unbekannte hebelte das Fenster zu einer Firma im Kiesgräble auf. Er durchsuchte die Räume und stieß auf einen Stahlschrank. Den schnitt er auf. Das Werkzeug dazu hatte er zuvor in einer benachbarten Firma gestohlen. Auch die hatte der Täter aufgebrochen. In dem Stahlschrank fand der Dieb eine Kasse mit Geld. In einem anderen Raum stieß der Einbrecher auf einen Tresor. Auch den wollte er aufschneiden. Doch der Wertschrank war zu massiv. Der Unbekannte scheiterte und flüchtete mit der Kasse.

Die Langenauer Polizei (Tel. 07345/92900) ermittelt jetzt wegen der Einbrüche und sucht den Täter. Die Ermittler raten, über Nacht und freie Tage in Firmen kein Geld zurückzulassen. Denn darauf haben es Einbrecher abgesehen. Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

++++++++ 0577252 0577408

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell