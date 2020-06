Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, versuchter Raubüberfall

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (12.06.) haben zwei Unbekannte versucht, eine Tankstelle auf der Rheiner Straße zu überfallen. Die beiden vermummten Männer betraten gegen 19.40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und gingen direkt in Richtung Verkaufspersonal. Dabei sprachen sie in einer ausländischen Sprache. Eine der Verkäufer erkannte die Situation und drohte den beiden Männern. Daraufhin nahmen die Unbekannten noch eine Hand voll Süßigkeiten mit und flüchteten in Richtung Amtmann-Schipper-Straße, wie ein Zeuge beobachtete. An der Einmündung zur Albertstraße trennten sich die beiden Männer und flüchteten in verschiedene Richtungen weiter. Die Männer sind beide zwischen 15 und 25 Jahre alt, etwa 165 - 175 cm groß und schlank. Beide trugen eine schwarze Jogginghose und helle Schuhe. Ein Täter trug einen roten Hoodie Pullover, der andere Täter war mit einem dunklen Hoodie Pullover bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

