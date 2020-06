Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl/Einbruch Hinweise erbeten

Rheine (ots)

Nach zwei Diebstahlsdelikten, die an der Kopernikusstraße verübt wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Montagvormittag (15.06.2020) war auf dem Areal des Gymnasiums der Diebstahl von zahlreichen Sportgeräten bemerkt worden. Unbekannte Täter hatten sich Zugang einem Gartenhaus verschafft. Aus dem Lagerraum entwendeten sie verschiedene Spielesets sowie zahlreiche verschiedene Bälle. Wann genau die Täter in den vergangenen zwei Wochen am Werk waren, steht noch nicht fest. Zudem haben sich ungebetene Gäste am vergangenen Wochenende in der Nähe der Schule auf einer Baustelle an der Kopernikusstraße aufgehalten. Nachdem sie die Bautür überwunden hatten, gingen sie in verschiedene Bereiche des Gebäudes. Darin richteten sie "kleinere" Sachschäden, unter anderem an Kabeln an. Schließlich verließen sie den Rohbau offenbar ohne Beute. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

