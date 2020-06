Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Fahrzeug gestohlen

Ochtrup (ots)

Von einem Firmengrundstück an der Schützenstraße ist in der Nacht zum Dienstag (16.06.2020) ein Fahrzeug gestohlen worden. Es handelt sich um einen Mercedes Sprinter mit einem verglasten Kastenaufbau. Der Wagen war dort am Montag um 17.00 Uhr letztmalig gesehen worden. Am nächsten Morgen um 07.30 Uhr war er verschwunden. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zum jetzigen Standort des Fahrzeugs (Kennzeichen ST - SM 101) vor. Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs unter Telefon 02553/9356-4155.

