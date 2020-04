Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg und Bietigeim-Bissingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes

Am Mittwoch verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 18.50 Uhr und 19.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Ludwigsburg in der Wöhlerstraße einen Unfall und machte sich danach aus dem Staub. Hierbei hinterließ er an der Heckstoßstange eines geparkten Hyundai einen Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, melden sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht am Mittwoch zwischen 18.00 Uhr und 18.20 Uhr auf dem Parkplatz der Rommelmühle in der Flößerstraße in Bissingen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte die Frontstoßstange eines geparkten VW. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142/405-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

