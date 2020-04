Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Ehningen: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen; Sindelfingen: Leuchtreklame gerät in Brand; Böblingen: 38-Jähriger auf Straße beraubt

Ludwigsburg (ots)

A 81 / Ehningen: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen zwei 21- und 22-jährige Mercedes-Fahrer, die am Mittwochabend gegen 22:35 Uhr auf der A 81 Stuttgart-Singen unterwegs waren. Zeugen zufolge fuhr der 22-Jährige zunächst auf dem mittleren Fahrstreifen und der 21-Jährige schloss auf dem linken Fahrstreifen u ihm auf. Nachdem beide zunächst auf etwa 60 km/h abgebremst hatten, führten sie einen "Kickdown" durch und rasten mit höchstmöglicher Geschwindigkeit los, um schließlich auf die Tank- und Rastanlage Schönbuch-West zu fahren. Dort wurden sie von einer mittlerweile alarmierten Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion angetroffen.

Sindelfingen: Leuchtreklame gerät in Brand

Aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwoch kurz vor Mitternacht an der Fassade des Sterncenters in Sindelfingen eine Leuchtreklame in Brand geraten. Die sofort verständige Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht und am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Der Schaden an der Leuchtreklame wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Böblingen: 38-Jähriger auf Straße beraubt

Auf dem Gehweg der Wolfgang-Brumme-Alle in der Nähe der dortigen Shell-Tankstelle wurde ein 38-Jähriger Mann am Mittwochabend gegen 21:50 Uhr aus einer vermutlich dreiköpfigen Personengruppe heraus von einem unbekannten Täter angegriffen. Er bediente gerade sein Mobiltelefon, als er von hinten an der Schulter gepackt und anschließend mit Pfefferspray attackiert und ins Gesicht geschlagen wurde. Durch die Schlageinwirkung ging er zu Boden und der Angreifer raubte sein Handy. Bei dem Täter soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann handeln, der mit einer Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet war. Er soll in Begleitung eines älteren Mannes mit kräftiger Statur und einer 20 bis 20 Jahre alten Frau mit langen Haaren gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031 13-00, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell