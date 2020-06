POL-ST: Mettingen, Zeugen gesucht

Polizei Steinfurt

Auf der Pump-Track-Bahn an der Nierenburger Straße ist es am Dienstagnachmittag (16.06.) gegen 16.20 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 11-jähriger Junge, der mit seinem Kinderroller unterwegs war, stieß dort mit einem Fahrradfahrer zusammen. Der etwa 14-jährige Radfahrer fuhr dabei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Der 11-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Außerdem wurde seine Brille beschädigt. Der 14-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der Jugendliche fuhr mit einem blauen Rad und hatte einen blauen Helm auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Jugendlichen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

