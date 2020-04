Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer stürzen - leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, fuhren ein 76-Jähriger und eine 78-Jährige, beide aus Dorsten, mit ihren Fahrräder hintereinander auf dem Brauckweg. An der Einmündung Alte Hervester Straße stürzte der Mann aus unbekannten Gründen. Seine Frau dahinter schaffte es noch zu bremsen, stürzte dann aber ebenfalls. Beide verletzten sich leicht. An den Fahrrädern entstand etwa 200 Euro Sachschaden.

