Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170420-299: Verkehrsunfall mit Personenschaden Missglücktes Überholmanöver forderte sechs Verletzte

Wipperfürth (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 506 in Höhe der Ortslage Herweg hat am Freitagabend (17.04.) ingesamt sechs Verletzte gefordert. Um 18:45 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer aus Kürten mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen (7, 42 Jahre) in Richtung Wipperfürth unterwegs und beabsichtigte in Höhe der Einmündung Odenholl nach links abzubiegen. Ein nachfolgender 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Hückeswagen, in dessen Fahrzeug sich ebenfalls zwei weitere Personen befanden (21, 26 Jahre) setzte zeitgleich zum Überholvorgang an. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich neben den beiden Fahrern auch die vier übrigen Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen zu. Vier der Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße 506 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 20 Uhr gesperrt.

