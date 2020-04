POL-RE: Castrop-Rauxel: Schlägerei nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Freitagnachmittag, gegen 16.20 h, sollen sich mindestens zwei Personen Am Markt geschlagen haben. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung im Straßenverkehr zwischen einer 28-jährigen Autofahrerin, ihrem 32-jährigen Beifahrer und einem 25-jährigen Mann (alle aus Castrop-Rauxel), der als Fußgänger die Straße überquerte hatte. Die Beteiligten beleidigten und beschimpften sich und versuchten, aufeinander loszugehen. Mehrere Zeugen hatten die Polizei informiert. Als die Beamten eintrafen, mussten sie Pfefferspray gegen den 32-Jährigen einsetzen und ihn anschließend in Gewahrsam nehmen. Als der 25-Jährige ärztlich versorgt werden sollte, kam ein weiterer 16-Jähriger und griff den 25-Jährigen an. Vor Ort bildete sich eine größere Menschenansammlung. Mehrere Schaulustige bekamen Platzverweise. Der genaue Ablauf der Konflikte muss jetzt durch weitere Ermittlungen geklärt werden.

