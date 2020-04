Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbruch

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 01:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Kellerscheibe zu einem Reihenhaus an der Straße In der Feige ein und gelangten so ins Haus. Fast alle Räume durchsuchten die Täter nach Beute während die Bewohner zuhause waren. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

