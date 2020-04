Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Illegales Glückspiel

Recklinghausen (ots)

Nach einem Hinweis auf illegales Glücksspiel in gewerblichen Räumen hat die Polizei in der Nacht zu Samstag die Örtlichkeit an der Schulstraße kontrolliert. Vor Ort konnten 21 Personen angetroffen werden, in einem Raum waren Pokertische aufgestellt. Zwei illegale Messer wurden gefunden. Zudem fanden die Beamten bei einem Mann Drogen. Auf die Beschuldigten kommen mehrere Anzeigen zu - veranstalten und beteiligen an illegalem Glückspiel, Verstöße gegen das Waffengesetz, die Coronaschutzverordnung und gegen das Betäubungsmittelgesetz.

