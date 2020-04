Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Handtasche gestohlen

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann auf einem Friedhof an der Pöppinghauser Straße eine Handtasche zu stehlen, die sich an einem Fahrrad befand. Die Besitzerin saß währenddessen in der Nähe auf einer Bank und versuchte die Tasche zu sichern. Der Mann riss ihr die Tasche aus der Hand und flüchtete, vermutlich mit einem silbernen Kombi, in Richtung Recklinghausen. In der Tasche befand sich unteranderem eine Geldbörse.

Personenbeschreibung: ca. 170-175 cm groß, schlanke Statur, schwarze Kapuzenjacke, Kapuze über Kopf und Gesicht gezogen, schwarze Hose, weiße Aufschrift auf dem Rücken

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

